Çin\'in FAW Grup\'a ait Hongqi markası, satışlarını artırdı

CHANGCHUN, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grup'a ait Hongqi markası, sadece Ocak ayında yıllık yüzde 82,9'luk artışla 40.000'in üzerinde araç sattı.
Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl tek başına toplamda 370.000 adet otomobil satan marka, 2022'ye göre satışlarını yüzde 29,5 artırdı. Bu otomobillerin 85.000'den fazlasını Hongqi'nin yeni enerji araçları (NEV) oluştururken, markanın NEV satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 135'lik bir artış kaydedildi.
Şu anda NEV modellerinin tanıtımıyla meşgul olan FAW Grup, 2023 ile 2025 arasında 30 yeni NEV ürününün lansmanını gerçekleştirmeyi ve bunların 8'ini Hongqi markası altında satmayı planlıyor.
Çincede "Kızıl bayrak" anlamına gelen Hongqi, 1958'deki kuruluşundan bu yana ulusal kutlamalardaki geçit törenlerinde kullanılarak Çin'in ikonik markası haline geldi. Bu modelin üreticisi olan ve 1953 yılında Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da kurulan FAW Grup, Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden biri.
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