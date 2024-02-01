 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'in FAW Grup'a ait Hongqi markası, satışlarını artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in FAW Grup'a ait Hongqi markası, satışlarını artırdı

Çin\'in FAW Grup\'a ait Hongqi markası, satışlarını artırdı

Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grup'a ait Hongqi markası, sadece Ocak ayında yıllık yüzde 82,9'luk artışla 40.000'in üzerinde araç sattı. Geçtiğimiz yıl toplamda 370.000 adet otomobil satan marka, 2022'ye göre satışlarını yüzde 29,5 artırdı. Hongqi'nin yeni enerji araçları (NEV) ise toplam satışların yüzde 23'ünü oluşturdu ve bir önceki yıla göre yüzde 135'lik bir artış kaydedildi. FAW Grup, 2023 ile 2025 arasında 30 yeni NEV ürününün lansmanını gerçekleştirmeyi ve bunların 8'ini Hongqi markası altında satmayı planlıyor.

01.02.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHANGCHUN, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grup'a ait Hongqi markası, sadece Ocak ayında yıllık yüzde 82,9'luk artışla 40.000'in üzerinde araç sattı.

Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl tek başına toplamda 370.000 adet otomobil satan marka, 2022'ye göre satışlarını yüzde 29,5 artırdı. Bu otomobillerin 85.000'den fazlasını Hongqi'nin yeni enerji araçları (NEV) oluştururken, markanın NEV satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 135'lik bir artış kaydedildi.

Şu anda NEV modellerinin tanıtımıyla meşgul olan FAW Grup, 2023 ile 2025 arasında 30 yeni NEV ürününün lansmanını gerçekleştirmeyi ve bunların 8'ini Hongqi markası altında satmayı planlıyor.

Çincede "Kızıl bayrak" anlamına gelen Hongqi, 1958'deki kuruluşundan bu yana ulusal kutlamalardaki geçit törenlerinde kullanılarak Çin'in ikonik markası haline geldi. Bu modelin üreticisi olan ve 1953 yılında Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da kurulan FAW Grup, Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden biri.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in FAW Grup'a ait Hongqi markası, satışlarını artırdı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 17:52:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in FAW Grup'a ait Hongqi markası, satışlarını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement