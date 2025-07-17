Çin\'in Fikri Mülkiyet Ortaklıkları

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin, fikri mülkiyet alanında 80'den fazla ülke ve bölgeyle ortaklıklar kurdu.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin, fikri mülkiyet alanında 80'den fazla ülke ve bölgeyle ortaklıklar kurdu.
Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi Başkanı Shen Changyu salı günkü basın toplantısında Çin'in 14. Beş Yıllık Plan (2021-2025) döneminde fikri mülkiyet alanında kaydettiği ilerlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
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