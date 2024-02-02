Çin\'in Fuzhou kentinden Seul\'e ilk direkt uçuş başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 31 Ocak 2024

1. Uçağın kalkışından önce düzenlenen törenden çeşitli görüntüler

3. MF877 sefer sayılı uçuşun yolcularından çeşitli görüntüler

Çin'in Xiamen Havayolları şirketi tarafından işletilen MF877 sefer sayılı uçağın, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Fuzhou'dan havalanarak Güney Kore'nin başkenti Seul'e inmesiyle iki kent arasında ilk direkt uçuş rotası resmen başlamış oldu.

Bu uçuş aynı zamanda Fuzhou kentini Güney Kore'ye bağlayan ilk tarifeli direkt yolcu uçuş rotası olma özelliği taşıyor.

"Yeni rotanın açılmasından önce, Fuzhou'dan gelen yolcular Shanghai gibi yerlerde aktarma yapmak zorunda kalıyordu, bu da altı ila yedi saat sürüyordu ve çok zahmetliydi. Yeni rotanın açılmasının ardından yolcular iki saatten biraz fazla bir sürede direkt Seul'e ulaşabilecek ve bu da seyahat süresini kısaltacak. Üstelik her iki şehir de turizm açısından zengin kaynaklara sahip. Gelecekte çok sayıda Güney Koreli turistin de Fuzhou'yu ziyaret edeceğine inanıyorum."

"Bugün Boeing B737-800 uçağıyla uçuyoruz. Hem kalkış hem de varış havalimanındaki mevcut hava koşulları iyi ve uçuş için uygun. Fuzhou'da yaşayan yerel halk için de daha rahat bir seyahat imkanı sunuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Fuzhou kentinden bildiriyor.

(XHTV)