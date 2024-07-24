Çin'in Gansu eyaletinde sağanak yağışlar felakete yol açtı

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LANZHOU, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletinin Longnan kentini etkisi altına alan sağanak yağışlar, 13.400'den fazla kişiyi olumsuz etkilerken, 5.622 kişi tahliye edildi.

Longnan meteoroloji yetkililerine göre, Pazartesi'den Çarşamba'ya kadar kentte etkili olan yağışların miktarı saatte 251 milimetreye ulaştı.

Şiddetli yağışların tetiklediği dağ selleri, toprak kaymaları, çamur kaymaları ve diğer felaketler yüzünden 14 otoyol kapandı, evler ve tarım arazileri zarar gördü.

Kapanan 14 yoldan dördü yeniden hizmete girerken, 10 kilovat kapasiteye sahip arızalı 24 elektrik direğinden 13'ü onarıldı.

Longnan'daki yerel yetkililer sel felaketine karşı üçüncü en yüksek seviye olan Seviye III acil durum müdahalesini başlattı. İlgili birimler ve görevliler 24 saat hazır bekleyerek felaketin yol açtığı kayıpları azaltmak için çalışıyor.