Çin'in Gansu eyaletine 23 ülkeden büyükelçi heyeti ziyarette

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LANZHOU, 5 Haziran (Xinhua) -- 23 ülkeden 32 büyükelçi ve kıdemli diplomattan oluşan bir heyet, Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletine yönelik ziyaretlerine başladı.

Madagaskar, Bahreyn, Nepal, Bahamalar ve Slovakya gibi ülkelerden gelen elçiler, eyaletin merkezi Lanzhou, antik İpek Yolu üzerindeki önemli bir durak olan Dunhuang ve Gansu eyaletindeki diğer kentleri ziyaret edecek.

Çarşamba günü Lanzhou'ya ulaşan elçiler, Lanzhou Foci Farmasötik Limited Şirketi'ni ve önde gelen bir petrokimya ekipmanları üreticisi olan Lanzhou LS Grubu'nu ziyaret etti.

Elçiler Foci'de ilaç şirketinin uzun geçmişine ve çeşitli Geleneksel Çin Tıbbı ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

Nijerya'nın Çin Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Babagana Wakil, "Birçok harika ve yeni şeyler öğreniyoruz. Etkili ve yararlı olduğu için Geleneksel Çin Tıbbı'nı benimsemenin de önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Elçilerin Gansu ziyareti sırasında antik İpek Yolu'ndaki kültürel etkileşime odaklanan bir diyalog oturumu ve Hexi Koridoru'nun tanıtımına yönelik bir etkinlik düzenlenecek.

Ziyaret, Xinhua Haber Ajansı ve Çin Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Misyonlar Beijing Hizmet Bürosu tarafından ortaklaşa organize ediliyor.