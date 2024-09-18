Çin\'in Güz Ortası Festivali Gişe Hasılatı 389 Milyon Yuan

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1. ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri

Üç günlük Güz Ortası Festivali tatili boyunca Çin'in gişe hasılatı 389 milyon yuana (54,89 milyon ABD doları) ulaştı.

ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

Çin Film İdaresi'nin Çarşamba günü yayımladığı verilere göre, Salı günü sona eren üç günlük Güz Ortası Festivali tatili boyunca Çin'in gişe hasılatı 389 milyon yuana (54,89 milyon ABD doları) ulaştı.

Gişe takipçisi Maoyan'ın açıklamalarına göre, bu rakam 2023 yılında kaydedilen 367 milyon yuan ve 2022 yılında kaydedilen 371 milyon yuan'a kıyasla hafif bir artışa işaret ediyor

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)