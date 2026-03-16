Çin\'in Ham Petrol Üretimi Artışta

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ocak-şubat döneminde ham petrol üretimini %1,9 artırarak 35,73 milyon tona ulaştı.

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'in ham petrol üretimi yılın ilk iki ayında yeniden artışa geçerken, ham petrol işleme ve doğalgaz üretimi de büyümeye devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre ocak-şubat döneminde Çin'in endüstriyel ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 35,73 milyon tona ulaştı. Bu gelişmeyle Aralık 2025'te kaydedilen yüzde 0,6 düşüş tersine çevrilmiş oldu. Günlük ortalama üretim ise 606.000 ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ham petrol işlemede de istikrarlı büyüme kaydedildi. Endüstriyel rafinerilerdeki toplam ham petrol işleme hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 artışla 122,63 milyon tona ulaşırken, günlük ortalama işleme hacmi ise 2,079 milyon ton oldu.

Büronun verilerine göre doğalgaz üretimi de istikrarlı artışını sürdürdü. Belirli bir büyüklüğün üzerindeki sanayi işletmelerinin yılın ilk iki ayındaki üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla toplam 44,6 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Ortalama günlük üretim ise 760 milyon metreküp oldu.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 18:14:35.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.