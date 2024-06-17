Çin'in Ham Petrol Üretimi Arttı, İthalatı Düştü

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BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ham petrol üretimi bu yılın ilk beş ayında artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre petrol üretimi Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 89,1 milyon tona ulaştı.

Büronun verilerine göre ham petrol ithalatı ise bu dönemde düşüş gösterdi.

Çin ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşüşle 229,03 milyon ton ham petrol ithal etti.