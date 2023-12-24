Çin\'in Heilongjiang eyaletinin dış ticareti arttı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Heihe kentinde bulunan Heihe limanında ithal malları boşaltan işçiler, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

HARBİN, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin dış ticareti 2023 yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artışla 268,37 milyar yuana (yaklaşık 37,82 milyar ABD doları) ulaştı.

Harbin Gümrüğü'nün verilerine göre, Heilongjiang eyaletinin ithalatı söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 202,13 milyar yuan olurken, ihracatı yüzde 41,9 artışla 66,24 milyar yuana yükseldi.

Eyaletin Kuşak ve Yol ortağı ülkelerle ticareti bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 226,93 milyar yuana ulaşarak, eyaletin toplam dış ticaret hacminin yüzde 84,6'sını oluşturdu. Öte yandan eyaletin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleriyle ticareti yıllık yüzde 16,1 artarak 23,6 milyar yuanı buldu.

Eyaletin bu dönemde mekanik ve elektrikli ürünler, emek yoğun ürünler ve tarım ürünleri ihracatı güçlü büyümesini sürdürürken tarım ürünleri, metal cevheri ve cevher kumu ithalatında da artış görüldü.