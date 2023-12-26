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Çin'in Henan eyaletinde yeşil ısınma yöntemleri benimseniyor - Son Dakika
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Çin'in Henan eyaletinde yeşil ısınma yöntemleri benimseniyor

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaleti, kış sezonunda kömür yakmak yerine yeşil ısınma yöntemleri benimseme çabalarını artırıyor. Zhecheng ilçesinde bulunan bir yenilenebilir enerji şirketi, evsel atıkları yakarak elektrik üretiyor. Ayrıca tarımsal atıklar da yeşil elektrik üretiminde kullanılıyor. Henan eyaletinde ise giderek artan sayıda kırsal hane yeşil yöntemleri tercih ediyor.

Çin\'in Henan eyaletinde yeşil ısınma yöntemleri benimseniyor
26.12.2023 - 13:54,  Güncelleme: 13:55
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1. Çin'in Henan eyaletindeki Zhecheng ilçesinden çeşitli görüntüler

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaleti, kış sezonunda kömür yakmak yerine yeşil ısınma yöntemleri benimseme çabalarını artırıyor.

Shangqiu kentinin Zhecheng ilçesinde bulunan yerel bir yenilenebilir enerji şirketi, evsel atıkları yakarak elektrik üretiyor.

"Evsel atıklar eskiden katı atık depolama sahalarında bertaraf ediliyordu. Bu ise toprağı kirletme riski taşıyordu. Atık yakma tesisimiz ilçedeki tüm evsel atıkları işleyebilecek kapasitede. Buradaki iki ünite günde 850.000 kilovat-saat elektrik üretebiliyor. Bu miktar, tüm ilçenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor."

Evsel atıkların yanı sıra mısır sapı gibi tarımsal atıklar da yeşil elektrik üretiminde kullanılabiliyor.

"Bunlar kış ısıtma sezonu için bu yıl topladığımız saplar. Bölge sakinlerine elektrik teminini güvence altına almak için yeterli miktarda tarımsal atık hazırladık."

Öte yandan, Henan eyaletinde giderek artan sayıda kırsal hane ısınmak için yeşil yöntemleri benimsiyor.

"Artık köyümüzde ısınmak için genelde klima kullanıyoruz. Kömür yakmaya kıyasla çok daha temiz ve kullanışlı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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