Çin'in Huangshan kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Çin'in Huangshan kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin turizm kenti Huangshan'ı etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edilirken, doğal cazibe merkezi olan çok sayıda turistik mekan ise kapatıldı. Yağışlar 400.000'den fazla bölge sakininin hayatını olumsuz etkilerken, Huangshan Dağı da kısmen kapalı durumda.

24.06.2024 11:29
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HEFEİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin turizm kenti Huangshan'ı etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edilirken, doğal cazibe merkezi olan çok sayıda turistik mekan ise kapatıldı.

Huangshan'da 18 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Pazar günü saat 17.00 itibarıyla 188 rezervuarın 99'unda su seviyesinin tehlike sınırının üzerinde olduğu kaydedildi. Yağışlar 400.000'den fazla bölge sakininin hayatını olumsuz etkilerken, Pazar günü saat 15.00 itibarıyla 54.109 kişi tahliye edildi.

Pazartesi sabahı itibarıyla Huangshan'da toplam 43 üst düzey ulusal turistik merkez olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Sıra dışı doğal güzellikleriyle tanınan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Huangshan Dağı 20 Haziran'dan bu yana kısmen kapalı. Dağın ziyarete yeniden açılma tarihinin hava koşullarına bağlı olarak netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Anhui, Doğal Afetler, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Huangshan kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika

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