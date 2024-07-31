Çin'in Hunan eyaletinde şiddetli yağışlar: 1,15 milyon kişi etkilendi, 6,13 milyar yuan zarar

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CHANGSHA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Cuma gününden bu yana 1,15 milyon kişi olumsuz etkilenirken, yaklaşık 6,13 milyar yuan (yaklaşık 859,75 milyon ABD doları) doğrudan ekonomik zarar oluştu.

Hunan Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi'nin Çarşamba günü açıkladığı ilk istatistiklere göre, Gaemi Tayfunu'nun tetiklediği şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle eyalette 95.000 kişi tahliye edilirken, 49.800 kişiye de acil yardım ulaştırıldı.

Şiddetli sağanaklardan etkilenen 107.500 hektarlık ekili alanının 17.100 hektarı tamamen yok oldu.

Hunan eyaletinde halen sel kontrolü için 2. seviye acil durum müdahalesi uygulanıyor. Eyaletteki 78 ilçe düzeyinde bölgede acil durum müdahalesi farklı seviyelerde uygulanmaya devam ediyor. Zixing ve Huarong ilçelerinde ise sel kontrolü için 1. seviye acil durum müdahalesi devreye konuldu.

Eyalet meteoroloji departmanı önümüzdeki 1-2 gün boyunca Hunan'ın kuzeybatısında şiddetli yağışların devam edeceğini öngörerek önleyici tedbirler alınması tavsiyesinde bulundu.