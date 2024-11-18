Çin'in İlk Derin Okyanus Sondaj Gemisi Hizmete Girdi

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BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin yerli olarak tasarlanıp inşa edilen ilk derin okyanus sondaj gemisi Meng Xiang'ın (rüya) resmen hizmete girmesi dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Meng Xiang'ın deniz testlerinin başarıyla tamamlanması ve resmi olarak hizmete alınmasının, Çin'in derin okyanuslara erişimi, bu okyanusları keşfi ve bu konulardaki gelişiminde önemli bir adım anlamı taşıdığını söyledi.

Xi mesajında, geminin hizmete girmesinin denizcilik ve bilim-teknolojinin güçlerinin geliştirilmesi yönünde yeni bir büyük başarı olduğunu kaydetti.

Sondaj gemisinin tasarım ve inşasında çalışanların dünya çapında bir dizi teknik zorluğun üstesinden geldiğini belirten Xi, bu önemli bilim-teknoloji cihazının iyi değerlendirilmesi, deniz bilimi ve teknolojisinde inovasyonun güçlendirilmesi ve uluslararası denizcilik işbirliğinin genişletilmesi yönündeki beklentisini ifade etti.

Sondaj gemisi, pazar günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da gerçekleştirilen etkinlikle hizmete alındı. Etkinliğe katılan Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng, Xi'nin kutlama mesajını okudu.