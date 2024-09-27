Çin'in İlk Yeniden Kullanılabilir Uydusu Fırlatıldı

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in ilk yeniden kullanılabilir ve geri döndürülebilir test uydusu Shijian-19, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi, 27 Eylül 2024.
Çin, yeniden kullanılabilir ve geri döndürülebilir ilk test uydusu olan Shijian-19'u Uzun Yürüyüş-2D roketiyle uzaya gönderdi.
Roket, Çin'in kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cuma günü Beijing saatiyle 18.30'da fırlatıldı. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
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