Çin'in İlk Yerli Derin Deniz Robotik Kolu

TİANJİN, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen ilk yerli 7 fonksiyonlu robotik kol derin deniz petrol ve doğalgaz operasyonlarında hizmete sunuldu.

Cihazı geliştiren Açık Deniz Petrol Mühendisliği Limited Şirketi'nda pazar günü yapılan açıklamaya göre uzaktan kumandalı bir araca takılan robotik kol, İnci Nehri Havzası'ndaki ilk görevinde başarıyla test edildi. Şirket, kolun 7.000 metre derinliğe kadar sularda çalışabildiğini belirtti.

Uzatma, geri çekme, sallama, döndürme, açma, kavrama ve sıkma olmak üzere yedi temel fonksiyonu başarıyla yerine getiren cihaz, güçlü akıntıda vana açma ve ekipman monte etme görevlerini başarıyla tamamladı.

Sadece 60 kilogram ağırlığındaki kol, piyasadaki diğer kollara kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha hafif ve tam uzatıldığında 125 kilogram yük taşıyabiliyor. Kolun maliyetinin ithal alternatiflere göre yüzde 40 daha düşük olduğu belirtildi.

Şirket, Çin'in bu teknoloji sayesinde ileri düzey derin deniz robotik sistemleri geliştirebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdiğini vurguladı.