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Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City ilk seferine hazırlanıyor - Son Dakika
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Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City ilk seferine hazırlanıyor

Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, ilk seferine hazırlanmak üzere Cuma günü öğleden sonra ana limanına vardı. Gemi, 1 Ocak 2024 tarihinde ilk ticari seferine çıkacak ve Kuzeydoğu Asya rotasını takip edecek.

Çin\'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City ilk seferine hazırlanıyor
16.12.2023 - 14:41,
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SHANGHAİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, ilk seferine hazırlanmak üzere Cuma günü öğleden sonra ana limanına vardı.

Gemi saat 15.40'ta Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminali'ne yanaştı.

Dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 1.300 kişilik mürettebat gemideki yerlerini aldı ve hazırlıklar son aşamasına girdi.

Kruvaziyer gemisinin ilk ticari seferine 1 Ocak 2024 tarihinde çıkması planlanıyor. Geminin ilk rotası Kuzeydoğu Asya olacak ve daha sonraki bir tarihte Çin ile Güneydoğu Asya arasında bir rota açılacak.

İnşaatçı firma olan CSSC Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşaatı Limited Şirketi'ne göre uzunluğu 323,6 metre ve brüt ağırlığı 135.500 ton olan Adora Magic City, toplam 2.125 konuk odasında 5.246 yolcuyu ağırlayabilecek.

Gemi, 16 kattan ve toplam 40.000 metrekarelik ortak yaşam ve rekreasyon alanından oluşuyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City ilk seferine hazırlanıyor - Son Dakika
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