Çin'in İnternet Sektörü İşletme Gelirlerinde Büyüme Kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in İnternet Sektörü İşletme Gelirlerinde Büyüme Kaydetti

Çin'in önde gelen internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketleri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 384 milyar yuan işletme geliri elde etti. Turizm ve araç çağırma gibi kişisel hizmetler sunan şirketlerin gelirleri yüzde 13,3 artarken, bilişim hizmetleri sunan şirketlerin gelirleri yüzde 5,9 arttı. Araştırma ve geliştirme harcamaları ise yüzde 0,6 düşüşle 19,86 milyar yuana geriledi.

02.05.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in internet sektörü bu yılın ilk çeyreğinde işletme gelirlerinde istikrarlı büyüme kaydetti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, Çin'in önde gelen internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketleri ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artışla 384 milyar yuan (yaklaşık 54 milyar ABD doları) işletme geliri elde etti. Bu büyüme oranı, ilk iki ayda kaydedilenden 0,8 yüzde puan daha yüksek.

Turizm ve araç çağırma gibi kişisel hizmetler sunan şirketler işletme gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artırırken, bilişim hizmetleri sunan şirketlerin gelirleri ise yüzde 5,9 oranında arttı.

Veriler, Ocak-Mart döneminde büyük internet ve ilgili hizmet şirketlerinin araştırma ve geliştirme harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 düşüşle 19,86 milyar yuana gerilediğini gösterdi.

Önde gelen internet ve ilgili hizmet şirketleri, yıllık işletme geliri en az 20 milyon yuan olan şirketleri ifade ediyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İnternet Sektörü İşletme Gelirlerinde Büyüme Kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 12:56:05. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in İnternet Sektörü İşletme Gelirlerinde Büyüme Kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement