Çin'in İnternet Sektörü İşletme Gelirlerinde Büyüme Kaydetti

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BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in internet sektörü bu yılın ilk çeyreğinde işletme gelirlerinde istikrarlı büyüme kaydetti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, Çin'in önde gelen internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketleri ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artışla 384 milyar yuan (yaklaşık 54 milyar ABD doları) işletme geliri elde etti. Bu büyüme oranı, ilk iki ayda kaydedilenden 0,8 yüzde puan daha yüksek.

Turizm ve araç çağırma gibi kişisel hizmetler sunan şirketler işletme gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artırırken, bilişim hizmetleri sunan şirketlerin gelirleri ise yüzde 5,9 oranında arttı.

Veriler, Ocak-Mart döneminde büyük internet ve ilgili hizmet şirketlerinin araştırma ve geliştirme harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 düşüşle 19,86 milyar yuana gerilediğini gösterdi.

Önde gelen internet ve ilgili hizmet şirketleri, yıllık işletme geliri en az 20 milyon yuan olan şirketleri ifade ediyor.