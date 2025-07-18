Çin'in İthalatı 1 Trilyon Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'in İthalatı 1 Trilyon Doları Aştı

18.07.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2021-2024 döneminde 7,4 trilyon yuan değerinde tüketim malı ithal etti.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) ilk 4 yılı olan 2021 ile 2024 yılları arasında 7,4 trilyon yuan (yaklaşık 1,03 trilyon ABD doları) değerinde tüketim malları ithal ettiklerini söyledi.

Wang cuma günkü basın toplantısında Dünya Ticaret Örgütü'nün rakamlarına atıfta bulunarak, Çin anakarası ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin mal ithalatının 2024 yılında küresel ithalatın yaklaşık yüzde 13,3'ünü, ABD'nin ithalatlarınınsa yüzde 13,6'sını oluşturduğunu belirtti.

İki rakamın birbirine çok yakın olduğuna dikkat çeken Wang, Çin'in neredeyse ABD ile eşit düzeydeki dünyanın ikinci en büyük ithalat pazarı olduğunu ve yaklaşık 80 ülke ve bölge için önemli bir ihracat adresi olduğunu belirtti.

2024 yılında toplam mal ticareti 2020 yılına göre yüzde 32,4 artışla 6,16 trilyon ABD doları seviyesine ulaşan Çin, 8 yıl üst üste dünyanın en büyük mal ticareti yapan ülkesi olmayı sürdürdü.

Wang, Çin'in ABD'ye ihracatın toplam ihracatındaki payının 2020'de yüzde 17,4 iken, 2024'te yüzde 14,7'e düştüğünü vurguladı.

Çin'in uzun süredir hizmet ticaretinde açık verdiğini belirten Wang, bu açığın en büyük kaynağının ABD olduğunu dile getirdi. Wang, ABD'nin mal ticareti açığına en büyük katkıyı sağlayan ülkenin Çin olduğu dikkat alındığında bu durumun, iki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Wang, önümüzdeki 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) döneminde hem ihracata hem de ithalata odaklanarak yüksek kaliteli ticaretin gelişimini teşvik etmek, uluslararası işbirliğini derinleştirmek ve ticaretin direncini yükseltmek üzere çabalarını artıracaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İthalatı 1 Trilyon Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
9.1 milyon euro’ya transfer olmuştu Çaykur Rizespor imzayı attırıyor 9.1 milyon euro'ya transfer olmuştu! Çaykur Rizespor imzayı attırıyor
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
Real Madridli yıldız Galatasaray’a önerildi Real Madridli yıldız Galatasaray'a önerildi
20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül’ün öldürüldüğü ortaya çıktı 20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül'ün öldürüldüğü ortaya çıktı
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

16:01
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
14:40
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
21:40
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık’ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık'ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
21:27
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
21:23
Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
21:01
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
20:54
Almanya Başbakanı Merz’den Türkiye’ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye'ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz
20:42
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Adalet Bakanlığı’na 20 bin yeni personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alınacak
20:34
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular
Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
20:28
Tarihi hata UEFA’ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi’nden men edildiler
Tarihi hata! UEFA'ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi'nden men edildiler
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 16:32:30. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'in İthalatı 1 Trilyon Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.