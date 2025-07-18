Çin'in İthalatı 1 Trilyon Doları Aştı

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) ilk 4 yılı olan 2021 ile 2024 yılları arasında 7,4 trilyon yuan (yaklaşık 1,03 trilyon ABD doları) değerinde tüketim malları ithal ettiklerini söyledi.

Wang cuma günkü basın toplantısında Dünya Ticaret Örgütü'nün rakamlarına atıfta bulunarak, Çin anakarası ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin mal ithalatının 2024 yılında küresel ithalatın yaklaşık yüzde 13,3'ünü, ABD'nin ithalatlarınınsa yüzde 13,6'sını oluşturduğunu belirtti.

İki rakamın birbirine çok yakın olduğuna dikkat çeken Wang, Çin'in neredeyse ABD ile eşit düzeydeki dünyanın ikinci en büyük ithalat pazarı olduğunu ve yaklaşık 80 ülke ve bölge için önemli bir ihracat adresi olduğunu belirtti.

2024 yılında toplam mal ticareti 2020 yılına göre yüzde 32,4 artışla 6,16 trilyon ABD doları seviyesine ulaşan Çin, 8 yıl üst üste dünyanın en büyük mal ticareti yapan ülkesi olmayı sürdürdü.

Wang, Çin'in ABD'ye ihracatın toplam ihracatındaki payının 2020'de yüzde 17,4 iken, 2024'te yüzde 14,7'e düştüğünü vurguladı.

Çin'in uzun süredir hizmet ticaretinde açık verdiğini belirten Wang, bu açığın en büyük kaynağının ABD olduğunu dile getirdi. Wang, ABD'nin mal ticareti açığına en büyük katkıyı sağlayan ülkenin Çin olduğu dikkat alındığında bu durumun, iki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Wang, önümüzdeki 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) döneminde hem ihracata hem de ithalata odaklanarak yüksek kaliteli ticaretin gelişimini teşvik etmek, uluslararası işbirliğini derinleştirmek ve ticaretin direncini yükseltmek üzere çabalarını artıracaklarını söyledi.