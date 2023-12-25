Çin\'in kamu iktisadi teşebbüsleri karbon emisyonlarını azaltıyor

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin'in merkezi olarak yönetilen kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT), ülkenin karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötr olma hamlesi kapsamında 2022 yılında yeşil ve düşük karbonlu kalkınmada rekor ilerleme kaydetti.

Merkezi olarak yönetilen KİT'lerin kurumsal sosyal sorumluluk performansı hakkında kısa süre önce yayımlanan resmi belgeye göre, 2022 yılında merkezi olarak yönetilen KİT'lerin gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki (GSYİH) 10.000 yuan (yaklaşık 1.409 ABD doları) başına enerji tüketimi, 13. Beş Yıllık Plan döneminin (2016-2020) sonuyla karşılaştırıldığında yüzde 6,09 azaldı.

Verilere göre, GSYİH içinde 10.000 yuan başına karbondioksit emisyonları ise 2022 yılında 13. Beş Yıllık Plan döneminin sonuna kıyasla yüzde 11,5 geriledi. Raporda, merkezi olarak yönetilen KİT'lerin 2022 yılında ilerleme kaydettiği dokuz alan arasında yeşil kalkınmanın da yer aldığı belirtildi.

Raporda ayrıca merkezi olarak yönetilen KİT'lerin kırsal canlanmanın ilerletilmesi, acil durum kurtarma ve afet yardım çalışmalarının yürütülmesi ve halkın geçim kaynaklarıyla ilgili çalışmalara katkı sunulması açısından elde ettiği başarılara ana hatlarıyla yer verildi.