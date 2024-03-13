Çin'in Kanas doğal manzara alanında baharın güzelliği

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi İçin Protokol İmzalandı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, 'Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi' ile ilgili protokol imza töreni düzenlendi. Törende 4 ayrı protokol imzalandı ve Vali Aydoğdu, Erzincan'ın gelişimi ve istihdam alanlarının artması için çalıştıklarını belirtti.