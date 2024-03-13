Çin'in Kanas doğal manzara alanında baharın güzelliği

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Kanas doğal manzara alanından çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay ilinde yer alan Kanas doğal manzara alanı baharın ılık esintileriyle yıkanıyor. Buz ve karların erimeye başlamasıyla manzara alanında tabloları aratmayan görüntüler ortaya çıktı.
Kanas'ta bahar mevsimi, doğanın sonsuz güzelliğinin cömert ve büyüleyici bir hediyesi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Altay'dan bildiriyor. (XHTV)
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