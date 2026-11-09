Çin\'in karla kaplanan bölgeleri tabloları aratmayan manzaralara büründü

Çin'in karla kaplanan bölgeleri tabloları aratmayan manzaralara büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kısa süre önce karla kaplanan bölgelerinde tabloları aratmayan manzaralar oluştu. Karla kaplanan bölgelerde oluşan bu manzaralar, bölgenin tablo benzeri bir görünüme bürünmesine yol açtı.
BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kısa süre önce karla kaplanan bölgelerinde tabloları aratmayan manzaralar oluştu.
Kaynak: Xinhua
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