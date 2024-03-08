Çin'in kendi geliştirdiği C919 uçağı yeni bir rota ile faaliyete başladı - Son Dakika
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Çin'in kendi geliştirdiği C919 uçağı yeni bir rota ile faaliyete başladı

Çin\'in kendi geliştirdiği C919 uçağı yeni bir rota ile faaliyete başladı

Çin'in kendi geliştirdiği büyük yolcu uçağı C919, Shanghai ile Xi'an arasında yeni bir rota ile faaliyete başladı. China Eastern Havayolları tarafından işletilen uçuş, C919'un kullanıldığı üçüncü tarifeli rota oldu. C919, Mayıs 2023'ten bu yana Shanghai-Chengdu ve Beijing-Shanghai rotalarında tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyor. China Eastern Havayolları'nın C919 filosu, 1.131 ticari uçuş tamamlayarak 3.272 güvenli uçuş saatini aşmış ve 145.000'den fazla yolcu taşımıştır.

08.03.2024 15:39
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SHANGHAİ, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'in kendi geliştirdiği büyük yolcu uçağı C919, Cuma günü Shanghai kenti ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan tarihi Xi'an kenti arasındaki yeni rotada faaliyete başladı.

China Eastern Havayolları tarafından işletilen MU2152 sefer sayılı uçuş, Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'ndan saat 08.40 sularında kalkarak Xi'an Xianyang Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı. Böylelikle C919'un kullanıldığı üçüncü tarifeli rota faaliyete geçmiş oldu.

İlk ticari uçuşunu Mayıs 2023'te gerçekleştiren C919, o tarihten bu yana Shanghai ile Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu arasında tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyor. Uçağın kullanıldığı ikinci tarifeli rota ise Beijing ile Shanghai mega kentlerini birbirine bağlıyor.

China Eastern Havayolları'nın C919 filosu, 29 Şubat itibarıyla 1.131 ticari uçuşu tamamlayarak 3.272 güvenli uçuş saatini aştı ve 145.000'den fazla yolcu taşıdı.

Kaynak: Xinhua

Shanghai, Çin, Ulaşım, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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