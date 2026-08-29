Çin'in Kredi Notu A+ Olarak Teyit Edildi - Son Dakika
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Çin'in Kredi Notu A+ Olarak Teyit Edildi

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S&P, Çin'in kredi notunu A+ ve görünümünü istikrarlı olarak teyit etti, ekonomik direncini vurguladı.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, Çin'in notunu "A+" olarak teyit edip görünümünün istikrarlı olduğunu belirten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin, ülkenin makroekonomik direncini ortaya koyduğunu belirtti.

Bakanlık yetkilisi cuma günü yaptığı açıklamada, S&P Global Ratings'in aynı gün Çin'in devlet kredi notunu, "A+", görünümünü de "istikrarlı" olarak teyit etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Yetkili, bu notun, ülkenin mali işleyişinin sağlamlığını ve risk önleme ve kontrol önlemlerinin etkinliğini de yansıttığını ifade etti.

Yılın ilk yarısında ülke ekonomisinin genel olarak istikrarlı şekilde işlediğini kaydeden bakanlık yetkilisi, söz konusu dönemde endüstriyel yapının istikrarlı şekilde optimize edildiğine, iç talep potansiyelinin sürekli olarak ortaya çıkarıldığına, kilit alanlardaki güçlü desteğin sürdüğüne ve yeni büyüme faktörlerinin giderek daha önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Yetkili, kalite açısından somut bir iyileşme kaydeden Çin ekonomisinin, miktar açısından da makul bir artış yakaladığını söyledi.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7'lik artış sergiledi. Bu artış, ülke ekonomisinin direncini de vurguluyor.

Yılın ikinci yarısında daha proaktif ve etkili makro politikalar uygulamaya devam edecek olan Çin hükümeti, iç talebi artırmak için bir dizi mali ve finansal önlemin uygulanmasına hız verecek ve politikaları daha ileriye dönük, hedefli ve koordineli hale getirecek.

Çin ekonomisinin genel olarak istikrarlı bir temeli bulunduğunu ve birden çok avantaja, güçlü bir dirence ve muazzam bir potansiyele sahip olduğunu, ayrıca ekonomik temellerinin uzun vadede değişmeksizin sağlam seyrini sürdürdüğünü belirten yetkili, ülkenin uluslararası pazarda tanınmaya devam edeceğine olan inancını da dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kredi Notu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kredi Notu A+ Olarak Teyit Edildi - Son Dakika

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