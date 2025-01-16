Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Ticaret Hedefi - Son Dakika
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Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Ticaret Hedefi

Çin, Kuşak ve Yol ülkeleriyle 2024'te 22,1 trilyon yuan ticaret hedefliyor. İkili yatırımlar artıyor.

16.01.2025 14:14
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BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelerle mal ticaretinin 2024 yılında 22,1 trilyon yuana (3,07 trilyon ABD doları) ulaştığını bildirdi.

Bakanlık yetkilisi Li Yongjie, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında süper büyük pazarıyla dünya genelindeki ülkeler için kalkınma fırsatları sunan Çin'in geçen yıl ithalatının yaklaşık yüzde 54'ünü Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkelerinden yaptığını söyledi.

Öte yandan Çin'in Kuşak ve Yol ülkelerine yaptığı ihracatın tüketim mallarının yanı sıra endüstriyel ekipman ve bileşenlerini de kapsadığını belirten Li, Çin'den yaptıkları ihracatın, bu ülkelerin endüstriyel kalkınmasını desteklemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle olan iki yönlü yatırımlar geçen yıl artmaya devam etti. Geçen yılın ilk 11 ayında Çin'in bu ülkelere yaptığı finansal olmayan doğrudan yatırım, toplamda 214,66 milyar yuan olarak gerçekleşirken bu ülkelerden Çin'e yapılan yatırım da 99,87 milyar yuana ulaştı.

Li, yeşil, dijital ve mavi ekonomiler gibi gelişmekte olan alanlardakiler başta olmak üzere Çin'le bu ülkeler arasında geçen yılın ocak-kasım döneminde 36 yatırım işbirliği anlaşması imzalandığını kaydetti.

Çin'in söz konusu ülkelerde sözleşme altına alınan projelerinin 2024 yılının ilk 11 ayında 826,34 milyar yuan ciroya ulaştığına işaret eden Li, Çin'in bu ülkelerde 700 yardım projesi organize edip uygulayarak bu ülkelerin kalkınmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Li, ileriye dönük olarak ise Çin'in dijital ekonomi, temiz enerji ve yeşil mineral alanlarında bu ülkelerle tatbiki işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Li, Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle daha fazla serbest ticaret anlaşması ve ikili yatırım koruma anlaşması imzalanması için gayret göstereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

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