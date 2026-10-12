Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang'da kuzey ışıkları masalsı manzara sundu - Son Dakika
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang'da kuzey ışıkları masalsı manzara sundu

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Çin\'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang\'da kuzey ışıkları masalsı manzara sundu
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde gece gökyüzünü aydınlatan kuzey ışıkları, masalsı bir manzara sundu. Harbin'den 12 Ekim'de Xinhua tarafından aktarılan habere göre kuzey ışıkları gece gökyüzünü aydınlattı.

HARBİN, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde gece gökyüzünü aydınlatan kuzey ışıkları, masalsı bir manzara sundu.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiGüncelDoğaSon Dakika

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