Çin\'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang\'da kuzey ışıkları masalsı manzara sundu

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang'da kuzey ışıkları masalsı manzara sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde gece gökyüzünü aydınlatan kuzey ışıkları, masalsı bir manzara sundu. Harbin'den 12 Ekim'de Xinhua tarafından aktarılan habere göre kuzey ışıkları gece gökyüzünü aydınlattı.
HARBİN, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde gece gökyüzünü aydınlatan kuzey ışıkları, masalsı bir manzara sundu.
Kaynak: Xinhua
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