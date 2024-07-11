Çin\'in liman kentlerinin liman ekonomisi 2023 yılında 6,2 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti

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TİANJİN, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in liman kentlerinin liman ekonomisi katma değerleri 2023 yılında 6,2 trilyon yuan (yaklaşık 869,05 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam söz konusu kentlerin toplam ekonomik üretiminin yüzde 13,4'ünü oluşturdu.

Çarşamba günü Tianjin Belediyesi'nde başlayan 2024 Tianjin Uluslararası Denizcilik Endüstrisi Fuarı'nda Çin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Planlama ve Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan 2024 Çin'in Liman Kentlerinde Liman Ekonomisi Kalkınma Raporu'na göre, söz konusu katma değer bir önceki yıla kıyasla 192,9 milyar yuan arttı.

Rapor, ülkedeki 59 liman kentinin liman ekonomisi kalkınmasına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.

Özellikle Yangtze Nehri Deltası bölgesindeki liman kentleri, liman ekonomisinin toplam katma değerinin yüzde 44,7'sine katkıda bulunarak, kıyı bölgeleri arasında liman ekonomisinin en çok kalkındığı alan olarak öne çıktı.

Raporda, liman ekonomisinin 2023 yılında liman kentlerindeki birincil endüstrilerin yüzde 15'ini, ikincil endüstrilerin yüzde 22'sini ve üçüncül endüstrilerin yüzde 8'ini oluşturarak, birincil ve ikincil endüstrileri önemli ölçüde desteklediği ortaya konuldu.

Raporda, Çin'in liman ekonomisinin halen temel geleneksel endüstrilere dayandığı, düşük teknolojik içerik, tamamlanmamış endüstriyel zincir ve küme gelişimin yetersizliği sorunlarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.