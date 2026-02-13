Çin'in Long March-10 Roketi Denize Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'in Long March-10 Roketi Denize Çıkarıldı

13.02.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Ay seferleri için Long March-10 roketinin ilk aşamasını denizden çıkardı, bu bir ilk.

Çin'in insanlı Ay seferleri için taşıyıcı olarak kullanmayı planladığı Long March-10 roketinin ilk aşamasının, önceki gün yapılan test fırlatışının ardından yeniden kullanılmak üzere denizden çıkarıldığı bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, roket donanımının Haynan Adası açığında denize indirildiği yerden çıkarıldığı, bunun ülkenin uzay programı için bir ilk olduğu belirtildi.

Long March-10 roketinin prototip versiyonu, Ay seferlerinde kullanılması planlanan Mıngcou uzay mekiğinin alçak irtifa kaçış testi için 11 Şubat'ta fırlatılmıştı.

Yeniden kullanılabilir özellikte olması hedeflenen roketin ilk itici aşaması fırlatışın ardından planlandığı gibi okyanusta belirlenen alana indirilmişti.

Long March-10 roketinin, Çin'in gelecekteki insanlı Ay seferlerinde ve Dünya'ya yakın uzay görevlerinde ana taşıyıcı platform olarak kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Long March-10 Roketi Denize Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi

18:04
Trabzonspor Divan Başkanı Ören’den ’sağduyu’ çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:18:17. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'in Long March-10 Roketi Denize Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.