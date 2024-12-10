Çin'in Mal Ticareti Yüzde 4,9 Arttı

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BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in toplam mal ithalatı ve ihracatı yılın yuan bazında ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 arttı.

Gümrük Genel İdaresi'nin (GAC) salı günü yayımladığı verilere göre, Ocak-Kasım döneminde mal ticaret hacmi 39,79 trilyon yuana, ABD doları bazında ise 5,6 trilyona yükseldi.

GAC verilerine göre, ülkenin ihracatı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 artışla 23,04 trilyon yuana yükselirken, ithalat yüzde 2,4 artışla 16,75 trilyon yuana ulaştı.