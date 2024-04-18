Çin'in mal ve hizmet ticareti fazlası yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Çin'in mal ve hizmet ticareti fazlası yüksek seviyeye ulaştı

Çin'in mal ve hizmet ticareti fazlası, bu yılın ilk çeyreğinde 60 milyar doları aşarak geçmiş yıllardaki aynı dönemler açısından nispeten yüksek bir seviyeye ulaştı. Çin'in cari işlemler fazlası, mal ve hizmet ticareti fazlasının yardımıyla makul ve dengeli bir aralıkta kalmıştır. Çin'in ihracatı, yeni büyüme güçleri ve yeni iş modelleri tarafından desteklenecektir. Ayrıca, turizm sektörü de hizmet ticaretini teşvik etmede önemli bir rol oynayacaktır.

18.04.2024 19:58
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BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in mal ve hizmet ticareti fazlası bu yılın ilk çeyreğinde 60 milyar ABD dolarını aşarak geçmiş yıllardaki aynı dönemler açısından nispeten yüksek bir seviyeye ulaştı.

Devlet Döviz İdaresi Müdür Yardımcısı ve Sözcüsü Wang Chunying, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in cari işlemler fazlasının, mal ve hizmet ticareti fazlasının yardımıyla Ocak-Mart döneminde makul ve dengeli bir aralıkta kaldığını söyledi.

Yüksek düzeydeki mal ticareti fazlasının ve Çin'in hizmet ticaretinin optimize edilmiş yapısının etkilerine atıfta bulunan Wang, "İleriye dönük olarak Çin'in cari hesabı, makul fazlayı belirli ölçekte tutmaya yetecek zemine ve koşullara sahip" dedi.

Çin'in ihracatının, üst düzey imalat ürünleri ve yeni enerjili araçlar gibi yeni büyüme güçleri ile sınır ötesi e-ticaret gibi yeni iş modelleri tarafından destekleneceğini belirten Wang, artan stoklara yönelik dış talebin ise çok sayıda Çin yapımı ürünün ihracatını daha da artıracağını söyledi.

Wang ayrıca, Çin vatandaşlarının sınır ötesi seyahatlerinde giderek artan toparlanmaya ve vize kolaylaştırma politikaları ile daha uygun ödeme hizmetleri sayesinde daha fazla yabancının Çin'i ziyaret ettiğine dikkat çekerek, turizmin Çin'de hizmet ticaretini teşvik etmedeki rolünü vurguladı.

Sözcü, telekomünikasyon, bilişim ve iş hizmetleri gibi üretim amaçlı hizmetlerin ihracatındaki istikrarlı artışın da hizmet ticaretinin daha dengeli şekilde gelişmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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