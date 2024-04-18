Çin'in mal ve hizmet ticareti fazlası yüksek seviyeye ulaştı

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in mal ve hizmet ticareti fazlası bu yılın ilk çeyreğinde 60 milyar ABD dolarını aşarak geçmiş yıllardaki aynı dönemler açısından nispeten yüksek bir seviyeye ulaştı.
Devlet Döviz İdaresi Müdür Yardımcısı ve Sözcüsü Wang Chunying, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in cari işlemler fazlasının, mal ve hizmet ticareti fazlasının yardımıyla Ocak-Mart döneminde makul ve dengeli bir aralıkta kaldığını söyledi.
Yüksek düzeydeki mal ticareti fazlasının ve Çin'in hizmet ticaretinin optimize edilmiş yapısının etkilerine atıfta bulunan Wang, "İleriye dönük olarak Çin'in cari hesabı, makul fazlayı belirli ölçekte tutmaya yetecek zemine ve koşullara sahip" dedi.
Çin'in ihracatının, üst düzey imalat ürünleri ve yeni enerjili araçlar gibi yeni büyüme güçleri ile sınır ötesi e-ticaret gibi yeni iş modelleri tarafından destekleneceğini belirten Wang, artan stoklara yönelik dış talebin ise çok sayıda Çin yapımı ürünün ihracatını daha da artıracağını söyledi.
Wang ayrıca, Çin vatandaşlarının sınır ötesi seyahatlerinde giderek artan toparlanmaya ve vize kolaylaştırma politikaları ile daha uygun ödeme hizmetleri sayesinde daha fazla yabancının Çin'i ziyaret ettiğine dikkat çekerek, turizmin Çin'de hizmet ticaretini teşvik etmedeki rolünü vurguladı.
Sözcü, telekomünikasyon, bilişim ve iş hizmetleri gibi üretim amaçlı hizmetlerin ihracatındaki istikrarlı artışın da hizmet ticaretinin daha dengeli şekilde gelişmesine katkıda bulunacağını belirtti.
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