Çin\'in Nepal\'e Gönderdiği İkinci Hava Yardımı Uzmanlarla Katmandu\'ya Ulaştı, Ölü Sayısı 1.118\'e Yükseldi

KATMANDU, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in sel ve heyelan felaketinin ardından Nepal'e hava yoluyla gönderdiği ek yardım malzemeleri ve uzmanlar, salı günü ülkenin başkenti Katmandu'ya ulaştı.

Afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan yardım paketinde drone'lar, DNA test cihazları ve reaktifleri, su arıtma ekipmanları ile aydınlatma malzemeleri bulunuyor.

Çin, Nepal'e afet yardım malzemelerinin ilk partisini pazar günü göndermişti.

Nepal'e gönderilen üçüncü Çinli uzman ekibi de aynı uçakla Katmandu'ya ulaştı. 5 kişilik ekibi oluşturan DNA kimlik tespiti uzmanları, Nepal makamlarının müdahale çalışmalarına destek sağlamak üzere doğrudan afet bölgelerine hareket etti.

Nepal yetkilileri tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre, sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.118'e yükseldi. 4.858 kişiden ise haber alınamıyor.