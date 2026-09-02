Çin'in Nepal'e Gönderdiği İkinci Hava Yardımı Uzmanlarla Katmandu'ya Ulaştı, Ölü Sayısı 1.118'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in Nepal'e Gönderdiği İkinci Hava Yardımı Uzmanlarla Katmandu'ya Ulaştı, Ölü Sayısı 1.118'e Yükseldi

Çin\'in Nepal\'e Gönderdiği İkinci Hava Yardımı Uzmanlarla Katmandu\'ya Ulaştı, Ölü Sayısı 1.118\'e Yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, sel ve heyelan felaketinin vurduğu Nepal'e hava yoluyla ikinci kez yardım malzemesi ve uzman ekibi gönderdi; drone ve DNA test cihazları içeren paket ile 5 kişilik uzman ekibi başkent Katmandu'ya ulaştı. Nepal makamlarının açıklamasına göre, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 1.118'e çıkarken, 4.858 kişiden haber alınamıyor.

KATMANDU, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in sel ve heyelan felaketinin ardından Nepal'e hava yoluyla gönderdiği ek yardım malzemeleri ve uzmanlar, salı günü ülkenin başkenti Katmandu'ya ulaştı.

Afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan yardım paketinde drone'lar, DNA test cihazları ve reaktifleri, su arıtma ekipmanları ile aydınlatma malzemeleri bulunuyor.

Çin, Nepal'e afet yardım malzemelerinin ilk partisini pazar günü göndermişti.

Nepal'e gönderilen üçüncü Çinli uzman ekibi de aynı uçakla Katmandu'ya ulaştı. 5 kişilik ekibi oluşturan DNA kimlik tespiti uzmanları, Nepal makamlarının müdahale çalışmalarına destek sağlamak üzere doğrudan afet bölgelerine hareket etti.

Nepal yetkilileri tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre, sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.118'e yükseldi. 4.858 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Uluslararası, Katmandu, Güncel, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Nepal'e Gönderdiği İkinci Hava Yardımı Uzmanlarla Katmandu'ya Ulaştı, Ölü Sayısı 1.118'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı evi önüne gelene satmışlar Aynı evi önüne gelene satmışlar
İsrail’in Gazze’ye 10’dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3’ü çocuk yaralı İsrail'in Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3'ü çocuk yaralı
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı bini aştı Sayının artması bekleniyor Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor
Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı
Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada Kastamonu'nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada

10:10
Fatih Tekke’ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü
Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü
10:02
Melisa Aslı Pamuk’un tek fotoğrafla 91 milyon TL’lik şovu
Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu
09:39
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
09:33
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
09:30
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu “Bakan olacağım“ deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! "Bakan olacağım" deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 10:13:36. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'in Nepal'e Gönderdiği İkinci Hava Yardımı Uzmanlarla Katmandu'ya Ulaştı, Ölü Sayısı 1.118'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement