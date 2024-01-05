Çin\'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi\'nin Yeni Enerji Kapasitesi Artıyor

YİNCHUAN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin kurulu yeni enerji kapasitesi halihazırda 36 milyon kilovatı aşarak bölgenin toplam kurulu enerji kapasitesinin yüzde 54'ünden fazlasını oluşturdu.

Çin'de yeni enerji inşaatı alanında ilk öncü bölge olan Ningxia, bol yeşil enerji kaynaklarına sahip önemli bir yeşil enerji tedarikçisi.

Sadece 2023 yılında, Ningxia'nın günlük maksimum yeni enerji üretimi ve günlük elektrik üretimi 14 kez rekor seviyelere ulaştı. Bölgenin yeni enerji kullanım oranı da art arda beş yıl boyunca yüzde 97'yi aştı.