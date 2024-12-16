Çin'in Perakende Sektörünü Modernize Planı

Güncel

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin hükümeti önümüzdeki 5 yıllık dönemde ülkenin perakende sektörünü modernize etmeye yönelik önlemler içeren bir belge açıkladı.

Pazartesi günü açıklanan belgeye göre Çin başlangıçta 2029 yılına kadar, zenginleştirilmiş tedarik ve yüksek kaliteli hizmetler içeren, akıllı, uygun ve yeşil bir modern perakende sistemi kurmayı hedefliyor.

Aralarında Ticaret Bakanlığı'nın bulunduğu 7 hükümet departmanı tarafından ortaklaşa çıkarılan belgeye göre sektörü modernize etmek için büyük mağazalar, alışveriş merkezleri, süpermarketler ve topluluk iş merkezlerini hedef alan iyileştirme ve dönüşüm çalışmaları yoğunluk kazanacak.

Belge, perakende sektörünün istihdam yaratarak ve insanlara geçim sağlayarak üretime yön verme ve tüketimi genişletmedeki önemli rolü dikkate alınarak ülkenin ticari dolaşım sistemini iyileştirip tüketimi genişletme ve hizmet sektörünün çeşitliliğe sahip gelişimini hızlandırmaya yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Her yıl farklı kentlerde mevcut perakende iş tesislerini iyileştirmeye yönelik yeni bir dizi proje uygulanacak.

Yürütülecek önemli görevler arasında alışverişten yiyecek ve içecek, sosyalleşme ve eğlenceye uzanan tek bir merkezden ulaşılabilir simge iş yapılarının oluşturulması, uluslararası fuarlar, yabancı iş ortaklarıyla işbirliği ve sınır ötesi elektronik ticaret aracılığıyla yüksek kaliteli ürünlerin ithal edilmesinin yanı sıra akıllı mağazalar, temassız işlemler ve self servis ödeme ve otomatik alışverişin teşvik edilmesi yer alıyor.

Hükümet, finans kurumlarını mağaza, lojistik ve enerji tasarruflu ekipman iyileştirmelerinde ve dijital dönüşüm çabalarında perakende işletmelerine destek vermeye teşvik ederek bu çalışmalara yönelik finansal desteğini artıracak.

Finans kurumları ve sosyal sermaye, büyük çaplı yeniden yapılandırma ve tercihli krediler aracılığıyla ticari imkanları yeniden canlandırma konusunda teşvik edilecek. Belgeye göre nitelikli büyük mağazalar, alışveriş merkezleri ve çiftçi pazarlarının gayrimenkul yatırım fonları çıkarması da tavsiye edilecek.