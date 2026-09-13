Çin'in Pinglu Kanalı 16 Eylül'de açılıyor, 560 kilometre mesafe kısalacak - Son Dakika
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Çin'in Pinglu Kanalı 16 Eylül'de açılıyor, 560 kilometre mesafe kısalacak

Çin\'in Pinglu Kanalı 16 Eylül\'de açılıyor, 560 kilometre mesafe kısalacak
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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan 134,2 kilometre uzunluğundaki Pinglu Kanalı, 16 Eylül'de faaliyete geçecek. Kanalın, Çin'in güneybatısındaki iç bölgeler ile ASEAN arasındaki deniz taşımacılığı mesafesini 560 kilometre kısaltması ve lojistik maliyetlerini yüzde 18 ila 30 azaltması bekleniyor.

NANNİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Pinglu Kanalı, 16 Eylül'de faaliyete geçecek.

Kuzeydeki Xijiang Nehri nakliye yolunu güneydeki Beibu Körfezi'ne bağlayan 134,2 kilometre uzunluğundaki kanal, Çin'in 1949'dan bu yana ulusal düzeyde planlayıp koordine ettiği ilk büyük nehir-deniz kanalı projesi olma özelliğini taşıyor.

5.000 tona kadar gemilere hizmet verecek şekilde tasarlanan kanal, Çin'in iç bölgelerini Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) ve diğer küresel pazarlara bağlayan stratejik önemdeki Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru boyunca uzanıyor.

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi yönetiminin Başkan Yardımcısı Lu Xinning eylül ayı başında yaptığı açıklamada, kanalın Çin'in güneybatısındaki iç bölgeler ile ASEAN arasındaki deniz taşımacılığı mesafesini 560 kilometre kısaltmasının ve lojistik maliyetlerini yüzde 18 ila 30 oranında azaltmasının beklendiğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Pinglu Kanalı 16 Eylül'de açılıyor, 560 kilometre mesafe kısalacak - Son Dakika

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