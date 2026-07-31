Çin'in PMI Endeksi Temmuzda Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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Çin'in PMI Endeksi Temmuzda Düşüş Gösterdi

Çin\'in PMI Endeksi Temmuzda Düşüş Gösterdi
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Çin'in imalat dışı PMI'sı temmuzda 49'a düştü, inşaat ve hizmet sektörlerinde de gerileme kaydedildi.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda bir önceki ay kaydedilen 50,2 seviyesinden 49'a düştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre, bir önceki ay 49 olarak gerçekleşen inşaat sektöründeki iş faaliyetlerine ilişkin alt endeks, temmuzda 47'ye geriledi.

Geniş hizmet sektöründeki iş faaliyetleri alt endeksi de haziran ayındaki 50,4 seviyesinden, temmuzda 49,3'e geriledi. Verilere göre, hizmet sektörleri arasında posta hizmetleri, telekomünikasyon, yayıncılık ve uydu iletim hizmetleri ile kültür, spor ve eğlence sektörlerine ait PMI değerleri 55'in üzerine çıkarak yüksek refah aralığında kalmaya devam etti.

Makroekonomik eğilimlerin göstergesi olarak, endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

İmalat dışı sektörün yeni siparişler endeksi, geçen ay gerileyerek piyasa talebinde azalmaya işaret etti. İnşaat sektörü alt endeksi 40,1, hizmet sektörü alt endeksi 45,2 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörünün iş aktivite beklentileri endeksi temmuz ayında, hazirandaki 51,1 seviyesinden 51,8'e yükseldi. Hizmet sektörünün iş beklentileri endeksi ise önceki aya göre sabit kalarak 56 seviyesinde kaydedildi.

Verilere göre, imalat sektörü PMI endeksi temmuzda 49,2, bileşik PMI üretim endeksi ise 49,3 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in PMI Endeksi Temmuzda Düşüş Gösterdi - Son Dakika

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