QİNGDAO, 28 Nisan 2024 (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan Asya'nın ilk silindirik yüzer üretim, depolama ve boşaltma tesisi Haikui No. 1 görülüyor, 26 Nisan 2024.
Çin tarafından tasarlanan ve inşa edilen Haikui No. 1, Cuma günü Qingdao'da tamamlanarak teslim edildi.
Maksimum 100.000 ton deplasman ve 60.000 ton petrol depolama kapasitesine sahip olan tesis, denizde 15 yıl boyunca limana dönmeden çalışabilecek. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'in Qingdao kentinde Asya'nın ilk yüzer üretim tesisi tamamlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?