Çin\'in sanayi üretimi ağustosta yüzde 5,2 artarken robot üretimi yüzde 34,6 yükseldi

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı. Artış hızı bir önceki aya kıyasla 0,7 yüzde puan yükselirken, sanayi robotları öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde yüksek teknolojili imalat sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7, ekipman imalat sektörünün üretimi ise yüzde 12,1 arttı. Yüksek teknolojili imalat sektöründeki büyüme, genel sanayi üretimindeki büyümenin 11,5 yüzde puan üzerinde, ekipman imalat sektöründeki büyüme ise 6,9 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Ürün bazında bakıldığında, endüstriyel robot üretimi ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6 artarken, lityum iyon batarya üretimi yüzde 57,2, üç boyutlu baskı ekipmanı üretimi ise yüzde 29,9 artış sergiledi.

Endüstriyel robot üretiminde görülen hızlı büyümenin, bu ürünlerin Çin'de giderek daha fazla sektörde kullanılmaya başlamasıyla ilişkili olduğu belirtildi. Çin Makine Sanayii Federasyonu'nun temmuz ayında açıkladığı verilere göre, yerli üretim endüstriyel robotlar ülkedeki sektör gruplarının yarısından fazlasına karşılık gelen 253 sektör grubunda kullanılıyor.

Sektörler bazında madenciliğin katma değerli üretimi yıllık yüzde 1,4 azalırken, imalat sektöründe yüzde 6,1 arttı. Elektrik, ısı, doğalgaz ve su üretim ve tedarik sektörlerinin katma değerli üretimi ise yüzde 4,9 yükseldi.

Mülkiyet yapısına göre, kamu ve kamu kontrolündeki işletmelerin katma değerli üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3, özel işletmelerin katma değerli üretimi ise yüzde 3,7 arttı.

Çin'in sanayi üretimi 2026'nın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüdü.

Büronun verilerine göre, Çin imalat sektörünün satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustosta 49,8 seviyesinde gerçekleşirken, işletmelerin üretim ve faaliyet beklentilerini ölçen endeks 53,8 oldu. Bu seviye, geleceğe yönelik güvenin sürdüğüne işaret etti.

Ocak-temmuz döneminde Çin'deki büyük sanayi işletmelerinin toplam karı yıllık yüzde 17,6 artışla 4,58 trilyon yuana (yaklaşık 677,12 milyar ABD doları) ulaştı.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılıyor.