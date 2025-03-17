Çin'in Sanayi Üretimi Yüzde 5,9 Arttı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in önemli bir ekonomik göstergesi olan katma değerli sanayi üretimi 2025 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre şubat ayındaki sanayi üretimi ise ocak ayına göre yüzde 0,51 artış sergiledi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.