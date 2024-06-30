Çin'in Şandong Uçak Gemisi Filipinler Yakınlarında Görüldü - Son Dakika
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Çin'in Şandong Uçak Gemisi Filipinler Yakınlarında Görüldü

Çin'in Şandong uçak gemisi, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası açıklarında görüldü. Uydu görüntüleri, geminin bölgede seyrettiğini belirledi. Çin ve Filipinler Savunma Bakanlıkları henüz açıklama yapmadı. Çin donanması, Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerini artırmıştı.

30.06.2024 18:57
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Çin'in Şandong uçak gemisinin Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası açıklarında görüldüğü bildirildi.

Merkezi Çin'in Şanghay şehrinde bulunan uydu görüntüleme ve analiz firması MazarVision, uçak gemisinin uydu fotoğraflarını yayımladı.

Geminin, Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafına konu ola Spratly Adaları'nın parçası olan İkinci Thomas Sığı yakınlarında sürtüşme ve gerilimlerin arttığı bir dönemde bölge yakınında seyretmesi dikkati çekti.

Uydu görüntüleri, uçak gemisinin Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nın merkezi Sanya'daki donanma üssünden doğuya hareket ederek Filipinler'in Luzon Adası'nın kuzeybatısında seyrettiğini belirledi.

Çin ve Filipinler Savunma Bakanlıkları geminin hareketiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Çin donanması, Filipinler ile gerilimlerin yaşandığı Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerini artırmıştı. Geçen hafta 2 muhrip, 1 firkateyn ve 1 ikmal gemisinden oluşan donanma filosu, Filipinler'in güneybatı ucundaki Palawan Adası açıklarında görülmüştü.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" adlı savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.

Çin Sahil Güvenliği geçen hafta bölgedeki Filipin Donanmasına ait ikmal gemilerine engel olmuş, ellerinde bıçaklar ve palalar taşıyan Çin Sahil Güvenlik personeli, Filipinli askerleri tehdit etmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'in Şandong Uçak Gemisi Filipinler Yakınlarında Görüldü - Son Dakika

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