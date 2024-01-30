 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'in Shandong eyaletindeki Poli Pazarı, geleneksel bir kültürel miras olarak ziyaretçileri çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Shandong eyaletindeki Poli Pazarı, geleneksel bir kültürel miras olarak ziyaretçileri çekiyor

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Poli Pazarı, 300 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve yerel bir somut olmayan kültürel miras niteliği taşıyan bir pazardır. Bahar Bayramı yaklaşırken, birçok ziyaretçi pazarda yeni yıl süsleri, tarım ürünleri, yerel lezzetler ve diğer ürünleri satın almak için akın etmektedir.

Çin\'in Shandong eyaletindeki Poli Pazarı, geleneksel bir kültürel miras olarak ziyaretçileri çekiyor
30.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:00
Abone Ol

QİNGDAO, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin en büyük geleneksel pazarlarından biri olan Poli Pazarı, 300 yılı aşkın geçmişiyle yerel bir somut olmayan kültürel miras niteliği taşıyor.

Bahar Bayramı yaklaşırken, birçok ziyaretçi yeni yıl süsleri, tarım ürünleri, yerel lezzetler ve benzeri ürünleri satın alabilmek için pazara akın ediyor.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Bahar Bayramı, Shandong, Kültür, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Shandong eyaletindeki Poli Pazarı, geleneksel bir kültürel miras olarak ziyaretçileri çekiyor - Son Dakika


16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14
Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı

Son Dakika
16:36 Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
16:15 Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:50:11. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Shandong eyaletindeki Poli Pazarı, geleneksel bir kültürel miras olarak ziyaretçileri çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement