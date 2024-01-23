Çin\'in Shanxi eyaleti kömür madenciliğini akıllı dönüşüme tabi tutacak

TAİYUAN, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde önde gelen bir kömür üreticisi olan Shanxi eyaleti, 2024 yılında kömür madenciliğinin akıllı dönüşümünü ve yeni enerji içeren kalkınma süreçlerini hızlandırmayı planlıyor.

Eyalet Halk Kongresi'nin Salı günkü yıllık oturumunda açıklanan yönetim çalışma raporuna göre, eyalet 2024 yılında yeşil madencilik teknolojilerini teşvik edecek ve gelişmiş kömür üretim kapasitesinin oranını yüzde 83'e yükseltmek amacıyla 150 yeni akıllı kömür madeni geliştirecek.

Ayrıca, eyaletin kuzeyinde kömür madenciliği tasman alanlarında yeni bir enerji üssü inşasının hızlandırılması ve jeotermal ve biyokütle enerjisinin aktif olarak geliştirilmesi planlanıyor. Böylece yeni ve temiz enerjinin, toplam kurulu kapasitenin yüzde 47'sini oluşturması hedefleniyor.

Ülkenin kuzeyinde önemli bir enerji üssü olan Shanxi'de 2023 yılında yaklaşık 1,38 milyar ton kömür üretilirken, 2023 itibarıyla toplam 118 akıllı kömür madeni geliştirildi.