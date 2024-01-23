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Çin'in Shanxi eyaleti kömür madenciliğini akıllı dönüşüme tabi tutacak - Son Dakika
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Çin'in Shanxi eyaleti kömür madenciliğini akıllı dönüşüme tabi tutacak

Çin'in Shanxi eyaleti, 2024 yılında kömür madenciliğinin akıllı dönüşümünü hızlandırmayı ve yeni enerji içeren kalkınma süreçlerini teşvik etmeyi planlıyor. Eyalet, yeşil madencilik teknolojilerini teşvik ederek ve akıllı kömür madeni sayısını artırarak gelişmiş kömür üretim kapasitesini yükseltmeyi hedefliyor. Ayrıca, yeni enerji üretim alanlarının inşası ve temiz enerji kaynaklarının aktif olarak kullanılmasıyla toplam kurulu kapasitenin yüzde 47'sini oluşturması amaçlanıyor.

Çin\'in Shanxi eyaleti kömür madenciliğini akıllı dönüşüme tabi tutacak
23.01.2024 - 15:26,
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TAİYUAN, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde önde gelen bir kömür üreticisi olan Shanxi eyaleti, 2024 yılında kömür madenciliğinin akıllı dönüşümünü ve yeni enerji içeren kalkınma süreçlerini hızlandırmayı planlıyor.

Eyalet Halk Kongresi'nin Salı günkü yıllık oturumunda açıklanan yönetim çalışma raporuna göre, eyalet 2024 yılında yeşil madencilik teknolojilerini teşvik edecek ve gelişmiş kömür üretim kapasitesinin oranını yüzde 83'e yükseltmek amacıyla 150 yeni akıllı kömür madeni geliştirecek.

Ayrıca, eyaletin kuzeyinde kömür madenciliği tasman alanlarında yeni bir enerji üssü inşasının hızlandırılması ve jeotermal ve biyokütle enerjisinin aktif olarak geliştirilmesi planlanıyor. Böylece yeni ve temiz enerjinin, toplam kurulu kapasitenin yüzde 47'sini oluşturması hedefleniyor.

Ülkenin kuzeyinde önemli bir enerji üssü olan Shanxi'de 2023 yılında yaklaşık 1,38 milyar ton kömür üretilirken, 2023 itibarıyla toplam 118 akıllı kömür madeni geliştirildi.

Kaynak: Xinhua
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