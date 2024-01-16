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Çin'in Shanxi eyaletinde akıllı kömür madeni sayısı 118'e ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Shanxi eyaletinde akıllı kömür madeni sayısı 118'e ulaştı

Çin'in kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletinde geliştirilen akıllı kömür madeni sayısı 118'e ulaştı. Eyalet, 2023 yılında mevcut kömür madenlerine odaklanan akıllı dönüşüm projeleri başlattı ve yeni madenler inşa etti. 2024 yılında ise yıllık üretim kapasitesi 1,2 milyon tonu aşan kömür madenlerinin akıllı dönüşümüne başlanacak. Shanxi eyaleti, kömür endüstrisi ile dijital teknolojilerin entegrasyonunu teşvik etmek için çaba sarf ediyor.

Çin\'in Shanxi eyaletinde akıllı kömür madeni sayısı 118\'e ulaştı
16.01.2024 - 15:56,
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TAİYUAN, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan ve ülkedeki başlıca kömür üreticilerinden biri olan Shanxi eyaletinde geliştirilen akıllı kömür madeni sayısı 118'e ulaştı.

Eyalet enerji bürosundan Salı günü yapılan açıklamaya göre Shanxi 2023 yılında, yıllık üretim kapasitesi 1,8 milyon tonu aşan mevcut kömür madenlerine odaklanan akıllı dönüşüm projeleri başlattı. Shanxi aynı zamanda bazı yeni madenler de inşa etti. Böylece geçen yıl eyalette toplam 81 akıllı kömür madeni geliştirilmiş oldu.

Eyalette 2024'te yıllık üretim kapasitesi 1,2 milyon tonu aşan kömür madenlerinin akıllı dönüşümüne başlanacak. Ayrıca afet riski taşıyan kömür madenlerinin akıllı dönüşümüne de odaklanılacak. Eyalet genelinde 2024 yılında toplam 150 yeni akıllı kömür madeni geliştirilecek.

Çin'de önemli bir kapsamlı enerji üssü olan Shanxi, aynı zamanda bir enerji devrimine yön veren ilk eyalet oldu. Eyalet son yıllarda kömür endüstrisi ile dijital teknolojilerin entegrasyonunu teşvik etmek için çaba sarf ediyor.

Shanxi, 2023 yılının ilk yarısında yaklaşık 680 milyon ton ham kömür üretti. Eyalet, 2023 yılının tamamı için yaklaşık 1,37 milyar ton kömür üretme hedefi belirlemişti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in Shanxi eyaletinde akıllı kömür madeni sayısı 118'e ulaştı - Son Dakika
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