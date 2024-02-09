Çin\'in Shenzhou-17 Mürettebatı Uzayda Bahar Bayramı\'nı Kutladı

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BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-17 mürettebatı, Çin Ay Yeni Yılı arifesi olan Cuma günü uzaydan video aracılığıyla Bahar Bayramı'nı kutladı.

Ülkenin uzay istasyonunda bulunan üç taykonot, Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin, anavatanın ve tüm Çin halkının refahı için dileklerini ifade ettiler.

Mürettebat komutanı Tang Hongbo, "Uzayda dolu dolu ve mutlu bir Çin Ay Yeni Yılı geçiriyoruz" dedi.

Uzaya ilk kez çıkan, anavatanı ve ailesini özlediğini söyleyen Tang Shengjie "Ay Yeni Yılını ilk kez uzayda geçirmek benim için değerli bir yaşam deneyimi" dedi.

Jiang ülkeye "güç ve refah", tüm etnik gruplardan Çin halkına da "iyi şanslar ve sağlık" diledi.

Üç taykonot, 26 Ekim 2023'te Shenzhou-17 insanlı görevi kapsamında ülkenin uzay istasyonuna gönderildi. Mürettebat, uzay istasyonunun inşasının başlamasından bu yana en genç kadro olma özelliğini taşıyor.