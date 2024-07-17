Çin'in Solomon Adaları'na sağladığı bütçe desteği tartışılıyor - Son Dakika
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Çin'in Solomon Adaları'na sağladığı bütçe desteği tartışılıyor

Solomon Adaları'nda muhalif bir milletvekili, Çin'in ülkeye sağladığı 30 milyon dolarlık bütçe desteğinin içeriğini ve kapsamını sorguluyor. Muhalif milletvekili, Çin'in bu desteği ne karşılığında sağladığını açıklamasını istiyor. Solomon Adaları'nın bütçesinin kötü durumda olduğu ve hükümetin bu yardımı istemesinin şaşırtıcı olmadığı belirtilirken, tam olarak ne teklif edildiği ve kabul edildiği konusunda bilgi talep ediliyor.

17.07.2024 15:15
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Solomon Adaları'nda muhalif bağımsız milletvekili Peter Kenilorea Jr, Başbakan Jeremiah Manele'nin, Çin'in ciddi mali sıkıntılarla boğuşan Pasifik Ada ülkesine yaklaşık 30 milyon dolar "bütçe desteği" duyurusuna açıklık getirmesini istedi.

Çin'in Solomon Adaları'nda sağlayacağı açıklanan "maddi desteğin" içeriği ülke siyasetinin en önemli gündem maddesi oldu.

"Bütçe desteğinin" içeriğini ve kapsamını sorgulayan isimlerden Kenilorea, ABC News'a yaptığı açıklamada, Başbakan Manele'den, Çin'in neyin karşılığında bu desteği sağladığını açıklaması gerektiğini kaydetti.

Kenilorea, "Eğer bu bir kredi ise Solomon Adaları için borçlanma limitimizi aşabiliriz. Eğer bu bir hibeyse o zaman Çin'in iş yapma biçiminde bir değişiklik olduğunu düşünüyorum, çünkü genellikle yaptıkları bu değil." dedi.

Çin'in genellikle kendine avantaj sağladığı için kredileri tercih ettiğine dikkati çeken Kenilorea, "Solomon Adaları'nın bütçesi kötü durumda, dolayısıyla hükümetin bu yardımı istemesi şaşırtıcı değil. Ancak tam olarak ne teklif edildiğini ve kabul edildiğini anlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Manele, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Çin'in ülkesine yaklaşık 30 milyon dolar "bütçe desteği" sağlayacağını duyurmuştu.

Çin yanlısı politikalarıyla bilinen Manele mayıs ayında Solomon Adaları'nın yeni başbakanı olmuştu.

Çin, Solomon Adaları ile 20 Nisan'da güvenlik paktı imzalamıştı

Çin, Okyanusya ülkesi Solomon Adaları ile savaş gemilerinin limanları kullanmasına ve adalarda donanma üssü kurmasına olanak sağlayacağı öne sürülen güvenlik paktını 20 Nisan'da imzalamıştı.

Güvenlik paktı ile "tarafların sosyal düzenin sağlanması, insan yaşamının ve mülkiyetin güvenliğinin korunması, insani yardım ve doğal afetlerle mücadele alanlarında işbirliği ile Solomon Adaları'nın kendi güvenliğini sağlama kapasitesini artırmayı hedeflediği" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'in Solomon Adaları'na sağladığı bütçe desteği tartışılıyor - Son Dakika

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