Çin'in Taiwan bölgesindeki deprem nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler yaşandı

Güncel

FUZHOU, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesini vuran 7,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tren seferlerinde yaşanan geniş çaplı gecikme ve iptallerin ardından, ülkenin doğusundaki Fujian ve Jiangxi eyaletlerinde demiryolu hizmetleri yeniden başladı.

Jiangxi'deki Çin Demiryolları Nanchang Grup Limited Şirketi, Qingming Festivali tatili sırasında artan seyahat talebini karşılamak için Perşembe günü 97 yolcu seferi daha koydu. Mezar Temizleme Günü olarak da bilinen Qingming Festivali, Perşembe günü kutlanıyor.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre 7,3 büyüklüğündeki deprem Çarşamba günü Beijing saatiyle sabah 7.58'de Taiwan'ın Hualien kenti açıklarında meydana geldi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı.

Çin anakarasındaki Fujian, Guangdong, Shanghai, Zhejiang ve Jiangsu'da da hissedilen sarsıntılar nedeniyle Fujian ve Jiangxi eyaletlerindeki tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşanırken, Quanzhou ve Xiamen kentlerinde bazı yolcular geçici olarak mahsur kaldı.