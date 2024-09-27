Çin'in Ticaret Hacmi Ağustos'ta Yüzde 4 Arttı

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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak yaklaşık 4,18 trilyon yuana ulaştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden Cuma günü yapılan açıklamaya göre ülkenin mal ve hizmet ihracatı ABD doları bazında 322,4 milyar ABD doları, ithalatıysa 263,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti ve 58,9 milyar ABD doları fazla verildi.

Mal ihracatının yaklaşık 2,07 trilyon yuan, ithalatınınsa yaklaşık 1,5 trilyon yuan olmasıyla 572,4 milyar yuanlık fazla ortaya çıktı.

Hizmet ihracat değerinin 230,8 milyar yuan, ithalatınınsa 383 milyar yuana ulaşmasıyla, 152,2 milyar yuanlık açık oluştu.