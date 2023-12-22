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Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşü gerçekleştirildi

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-17 taykonot ekibi, istasyonun dışında ilk faaliyetlerini gerçekleştirdi. Taykonotlar, istasyonun çekirdek modülünün güneş panelinin tamir testi gibi işlemleri yerine getirdi. Çin'in kendi uzay istasyonunu kurmasının nedeni, ABD'nin işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesidir.

Çin\'in Tiengong Uzay İstasyonu\'nda ilk uzay yürüyüşü gerçekleştirildi
22.12.2023 - 07:05,
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Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-17 taykonot ekibi ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Tang Hongbo ve Tang Şıngcie, ekibin istasyon dışındaki ilk faaliyetini tamamladı.

İstasyonda kalan taykonot Ciang Şinlin ise ekibe içeriden destek sağladı.

Taykonot ekibi, yaklaşık 7,5 saat süren uzay yürüyüşünde istasyonun çekirdek modülü Tienhı'nın güneş panelinin tamir testi gibi işlemleri yerine getirdi.

Bu, uzay istasyonunda gerçekleştirilen 12'inci uzay yürüyüşü ve Şıncou-17 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin ilk araç dışı etkinliği oldu.

Şıncou-17 taykonot ekibi, 26 Ekim'de istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay süreyle görev yapacak olan ekip, uzay bilimi deneyleri, teknik testler ve araç dışı modüllerin kurulumunu yürütüyor.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu'nu model alarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (kutsal gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (gök gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA
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