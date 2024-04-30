Çin\'in Tiengong Uzay İstasyonu\'ndaki Taykonot Ekibi Dünya\'ya Döndü

Güncel

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 5 aylık görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Tang Hongbo, Tang Şıngcie ve Ciang Şinlin'i taşıyan Şıncou-17 uzay kapsülü, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına indi.

Dünya yörüngesinde 156 gün geçiren taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şıncou-17 uzay mekiğiyle, 26 Ekim 2023'te uzaya yollanan ekip, Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderilen altıncı taykonot grubu olmuştu.

Ekip, Şıncou-18 mekiği ile 25 Nisan'da istasyona gönderilen taykonotlar Yı Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu'nun oluşturduğu yeni taykonot ekibi ile devir teslim yapmıştı.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.