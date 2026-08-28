Çin'in Uzay İstasyonu'nda İlk Uzay Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in Uzay İstasyonu'nda İlk Uzay Yürüyüşü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şıncou-23 taykonot ekibi, Tiengong Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşünü başarıyla gerçekleştirdi.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-23 taykonot ekibinin ilk uzay yürüyüşünü yaptığı bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cu Yangcu, Cang Cıyüen ve Lai Ka-ying'ten oluşan ekip istasyon dışındaki ilk faaliyetini tamamladı.

Cu ve Cang, araç dışı işlemleri yürütürken istasyonda kalan Lai, ekibe içeriden destek sağladı.

Taykonotlar, yaklaşık 5,5 saat süren uzay yürüyüşünde, istasyonun robotik kolu ve yer kontrolörlerinin yardımıyla uzay enkazı kalkanlarını kurdu, istasyonun ana güç kaynağı olan güneş panellerini tamir etti ve diğer araç ve donanımların bakımını yaptı.

Şıncou-23 mekiğiyle 24 Mayıs'ta uzay istasyonuna gönderilen yeni taykonot ekibi, yaşam bilimleri, mikro kütle çekimi fiziği ve yeni uzay teknolojileri alanlarında deney ve uygulama projeleri yürütüyor.

Ekibin 6 ay süreyle görev yapması planlanıyor, ancak önceki seferlerden farklı olarak taykonotlardan biri uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyecek deney için uzay istasyonunda 1 yıl kalacak. Görev süresince ekip üyelerinin sağlık verileri takip edilerek, hangi taykonotun??????? uzay istasyonunda uzun süre kalacağı belirlenecek.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin NASA'nın Çin'le doğrudan işbirliği yapmasını kısıtlaması ve Çin'i Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programının dışında tutması üzerine yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül ile iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu örnek alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Uzay İstasyonu'nda İlk Uzay Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
Fenerbahçe, Avrupa’da Galatasaray’ı arkasına aldı Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
Nepal’deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular
Trump’tan Ontario Gölü’ne ’Amerika’ adı Trump'tan Ontario Gölü'ne 'Amerika' adı
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy’e geliyor Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:42
Geri dönüyor Oosterwolde transferi iptal oldu
Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 18:23:02. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'in Uzay İstasyonu'nda İlk Uzay Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement