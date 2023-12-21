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Çin'in uzay istasyonu ve Huawei Harmony OS 2023'te en başarılı projeler arasında - Son Dakika
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Çin'in uzay istasyonu ve Huawei Harmony OS 2023'te en başarılı projeler arasında

Çin'in uzay istasyonu ve Huawei tarafından geliştirilen Harmony işletim sistemi (OS), 2023 yılında mühendislik alanındaki en başarılı 10 proje listesine girdi. Listede ayrıca ChatGPT, exascale süper bilgisayar Frontier, NASA'nın çift asteroid yönlendirme testi, RTS, S/AS01 sıtma aşısı, Boston Dynamics'in Spot ve Atlas robotları, yüksek kaliteli lityum-iyon güç bataryası ve yaygın olarak kullanılan insansız hava araçları bulunuyor. Bu projeler, sistem entegrasyonunda yenilikler ortaya koyarak gelecekteki teknolojik ilerlemenin gidişatını belirleyecek.

Çin\'in uzay istasyonu ve Huawei Harmony OS 2023\'te en başarılı projeler arasında
21.12.2023 - 14:38,
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BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonu, Huawei tarafından geliştirilen Harmony işletim sistemi (OS) ve ülkenin güneybatısındaki Baihetan hidroelektrik santrali 2023 yılında mühendislik alanındaki en başarılı 10 proje listesine girdi.

Listede ayrıca ChatGPT, exascale süper bilgisayar Frontier, NASA'nın çift asteroid yönlendirme testi, RTS, S/AS01 sıtma aşısı, Boston Dynamics'in Spot ve Atlas robotları, yüksek kaliteli lityum-iyon güç bataryası ve yaygın olarak kullanılan insansız hava araçları bulunuyor.

Çin Mühendislik Akademisi'nin önde gelen dergisi Engineering'de Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, sonuçlar küresel çapta aday belirleme, uzmanların seçim ve tavsiyeleri, halk oylaması ve seçim komitesi kararı ile belirlendi.

Rapora göre, sistem entegrasyonunda kayda değer yenilikler ortaya koyan bu başarılı projeler, çok çeşitli uygulama senaryolarına sahip ve gelecekteki teknolojik ilerlemenin gidişatını belirleyecek.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in uzay istasyonu ve Huawei Harmony OS 2023'te en başarılı projeler arasında - Son Dakika
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