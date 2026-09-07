Çin'in Wuhan kentinde Sarı Turna Kulesi'nde gün batımı manzarası fotoğraflandı
Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde bulunan Sarı Turna Kulesi'nde gün batımı manzarası görüntülendi. 6 Eylül 2026'da çekilen fotoğraflar, kentin simgesel yapısının doğal güzelliğini gözler önüne serdi.
WUHAN, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Wuhan kentinde bulunan Sarı Turna Kulesi'nin gün batımı manzarası, 6 Eylül 2026. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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